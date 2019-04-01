«مدبولي» يلتقي وزيري المالية والاتصالات لمتابعة الملفات المشتركة

01 أبريل 2019 - 04:31 م

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، كلا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين .



