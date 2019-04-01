10 آلاف متر للأنشطة الصناعية بالعلمين الجديدة

01 أبريل 2019 - 04:29 م





أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ، الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 آلاف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة؛ لإقامة "مشروع أنشطة صناعية متطورة ومتنوعة".

من جهة أخرى قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، منح مهلة سنة بدون مقابل لجميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة عدا أراضي (ابني بيتك) التي تم تنفيذ سقفين بها على الأقل، لاستكمال التنفيذ والانتهاء من تشطيب الواجهات والسور ووحدة سكنية صالحة للسكن، ومنح مهلة 6 أشهر لقطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم تنفيذ سقف واحد بها على الأقل؛ للانتهاء من تنفيذ سقفين على الأقل، وفي حالة الالتزام يتم منح مهلة 6 أشهر أخرى لاستكمال التنفيذ والانتهاء من تشطيب الواجهات والسور ووحدة سكنية صالحة للسكن.

كما قررت الهيئة تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة لإقامة مجمع صناعي متكامل للصناعات الصغيرة بمدينة العاشر من رمضان، فضلا عن تخصيص قطعة أرض بمساحة تقدر بـ12 ألف متر مربع بمشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة، بنظام البيع لإقامة مدرسة خاصة عليها باشتراطات بنائية للنشاط التعليمي





