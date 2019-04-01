  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:56 م
بحث متقدم
ستاد برج العرب

كلام نهائي.. مباراة الاتحاد والأهلي ببرج العرب وتعديل موعدها

عمر البشير

«البشير» يصدر قرارات جمهورية بتعيين وزراء جدد

الزمالك

إلغاء برنامج «الزمالك اليوم».. وإيقاف قناة الرافدين

الطيران الأمريكي

عطل مفاجئ يصيب شركات طيران أمريكية في وقت واحد

صلاح

الصحف الإنجليزية تحتفل بعودة «صلاح»

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلن مشاركتها في مسلسل عالمي.. حقيقة أم كذبة أبريل؟

وزارة التعليم

حقيقة إضافة سنة رابعة للثانوية العامة

سوريا

سوريا.. مقتل 334 مدنيا على يد النظام وحلفائه

الأرصاد

«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار غدا

بطاقة التموين

بدء المرحلة الثالثة لحذف غير المستحقين للدعم

10 آلاف متر للأنشطة الصناعية بالعلمين الجديدة

مال وأعمال

وزير الاسكان
وزير الاسكان

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

تصادم طائرة بسيارة في مطار القاهرة

#

تغريم إبراهيم حسن وعبدالناصر زيدان بتهمة سب رئيس الزمالك

#

الأمن يوافق على حضور 10 آلاف متفرج للأهلي وفيتا كلوب

#

غرامات بالجملة على الزمالك والاتحاد



أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ، الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 آلاف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة؛ لإقامة "مشروع أنشطة صناعية متطورة ومتنوعة".
من جهة أخرى قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، منح مهلة سنة بدون مقابل لجميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة عدا أراضي (ابني بيتك) التي تم تنفيذ سقفين بها على الأقل، لاستكمال التنفيذ والانتهاء من تشطيب الواجهات والسور ووحدة سكنية صالحة للسكن، ومنح مهلة 6 أشهر لقطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم تنفيذ سقف واحد بها على الأقل؛ للانتهاء من تنفيذ سقفين على الأقل، وفي حالة الالتزام يتم منح مهلة 6 أشهر أخرى لاستكمال التنفيذ والانتهاء من تشطيب الواجهات والسور ووحدة سكنية صالحة للسكن.
كما قررت الهيئة تخصيص قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة لإقامة مجمع صناعي متكامل للصناعات الصغيرة بمدينة العاشر من رمضان، فضلا عن تخصيص قطعة أرض بمساحة تقدر بـ12 ألف متر مربع بمشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة، بنظام البيع لإقامة مدرسة خاصة عليها باشتراطات بنائية للنشاط التعليمي


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي والخلافة.. أحلام الإسلاميين المؤجلة! (2/2)

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تركيا تعلن مواصلة دعمها لفنزويلا
» اعترافات قاتل عشيق زوجته: حرقت عضوه التناسلي انتقامًا لشرفي
» بوتين ونتنياهو يبحثان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط
» إقبال كثيف على أكشاك التذاكر في أول أيام تطبيق الغرامات
» بالفيديو.. وفاة لاعب إماراتي متأثرًا بإصابته داخل الملعب
» الرياض تطلق سراح سعودي يحمل الجنسية القطرية
» نقل مباراة الاتحاد السكندري والأهلي إلى «المكس»
» الزراعة تنفي تفشي أمراض وبائية بين الماشية
» حازم إمام يدرس اعتزال العمل العام
» «التعليم» تعلن دراسة تخفيف مناهج الشهادة الإعدادية
» البورصة تربح 4.9 مليار جنيه

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك