مقتل 10 أشخاص جراء هجوم مسلح في نيجيريا

01 أبريل 2019 - 04:28 م

قتل 10 أشخاص، الإثنين، في هجوم مسلح وقع بولاية "زامفارا" شمال غربي نجيريا.

وقال المتحدث باسم الشرطة في الولاية محمد شيشو، في تصريح للصحفيين، إن الهجوم نفذه أشخاص مجهولون على متن دراجات نارية، في قرية "كواري".وأشار شيشو، إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة العديد من المواطنين في القرية، تم نقلهم للمستشفيات القريبة.

وأوضح أن قوات الأمن قامت بتطويق المنطقة، مباشرة بعد وقوع الهجوم.

يُذكر أن نفس الولاية شهدت خلال مارس/آذار الماضي، مقتل 29 شخصا جراء هجمات مسلحة، واختطاف 40 شخصا.

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر اشتباكات بين المزارعين والرعاة، الذين يهاجرون إلى شمال البلاد بحثا عن مناطق لرعي حيواناتهم.