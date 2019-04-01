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بطاقة التموين

بدء المرحلة الثالثة لحذف غير المستحقين للدعم

بدء المرحلة الثالثة لحذف غير المستحقين للدعم

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بطاقة التموين
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وكالات

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بدأت، اليوم الإثنين، المرحلة الثالثة لحذف الفئات غير المستحقة للدعم، وفقا لمعايير العدالة الاجتماعية.

وتنطبق محددات المرحلة الثانية، على محددات المرحلة الثالثة، وهي:

- فاتورة استهلاك كهرباء أكثر من 650 كيلووات شهريا.

-فاتورة استهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه شهريا.

- مصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنويا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة.

- من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.

- حيازة 10 أفدنة.

وتواصل وزارة التموين عبر موقع "دعم مصر"، تلقى التظلمات على محددات المرحلة الثالثة، لمن يظهر له على "بون الصرف"، رسالة تحذيرية بوقف البطاقة التموينية؛ بسبب أحد معايير العدالة الاجتماعية.

ومن المقرر وقف البطاقات التموينية لأصحابها الذي تنطبق عليهم معايير المرحلة الثانية من محددات الدعم ولم يقبل تظلماتهم أو لم يتم الانتهاء من فحص تظلماتهم حتى الآن، وفي حالة قبول التظلمات ستبدأ البطاقة الموقوفة في الصرف اعتبارا من أول مايو.


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