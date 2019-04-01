«حماة الوطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم التعديلات الدستورية

01 أبريل 2019 - 04:25 م

نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة المنوفية، دعمًا للدولة المصرية وتأييدًا للتعديلات الدستورية، بحضور اللواء محمد على بلال أمين عام الحزب وأعضاء الهيئة العليا ونواب الحزب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.





وبحسب بيان صادر عن الحزب اليوم الاثنين، قال اللواء محمد على بلال أمين عام الحزب، إننا اليوم فى محافظة المنوفية لدعم الدولة المصرية وتأييدا للتعديلات الدستورية، مؤكدا أن الحزب يدعم ويساند الدولة المصرية، ويعمل على زيادة الوعى لدى المواطنين من خلال الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها مع الاهتمام بمشاكل الموطنين والعمل على حلها، مناشدا المواطنين بجميع المحافظات وأمانات الحزب على مستوى الجمهورية بالنزول الى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم؛ لأن التعديلات الدستورية فى صالح الوطن والمواطنين.







