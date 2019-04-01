«حماة الوطن» ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم التعديلات الدستورية

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حسن علام- متابعات

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التعديلات الدستورية

حماة الوطن

الغباشي

نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة المنوفية، دعمًا للدولة المصرية وتأييدًا للتعديلات الدستورية، بحضور اللواء محمد على بلال أمين عام الحزب وأعضاء الهيئة العليا ونواب الحزب وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
وبحسب بيان صادر عن الحزب اليوم الاثنين، قال اللواء محمد على بلال أمين عام الحزب، إننا اليوم فى محافظة المنوفية لدعم الدولة المصرية وتأييدا للتعديلات الدستورية، مؤكدا أن الحزب يدعم ويساند الدولة المصرية، ويعمل على زيادة الوعى لدى المواطنين من خلال الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها مع الاهتمام بمشاكل الموطنين والعمل على حلها، مناشدا المواطنين بجميع المحافظات وأمانات الحزب على مستوى الجمهورية بالنزول الى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم؛ لأن التعديلات الدستورية فى صالح الوطن والمواطنين.


وأكد اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن الجميع يحمل رسالة تقدير وإجلال واحترام لجميع السيدات، ولا نمتلك ما يوفي الأم حقها، الأم التى تقوم بإعداد الأجيال وهى التى تربى الشهداء الذين يدافعون عن الوطن وخرجت فى كل الاستحقاقات الدستورية  دفاعا عن الدولة ومقدراتها وتحملت الإجراءات الاقتصادية الصعبة؛ لأنها هى وزيرة المالية والاقتصاد فى منزلها، وجاء تكريم الرئيس لهن بوصفهن عظيمات مصر وتقبيله ليد مسنة 103 سنين تكريما وتدعيما لدورهن فى الحفاظ على الدولة المصرية.

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