أمريكا تفرض عقوبات جديدة على شركات تدعم الحرس الثوري الإيراني

01 أبريل 2019 - 04:25 م



فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات جديدة على شركات وأشخاص في إيران وتركيا قالت إنها تقوم بتحويل مليارات الدولارات واليورو إلى الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها وضعت على قائمة سوداء 25 شخصًا وكيانًا، منهم شركات واجهة في دولتي ايران وتركيا ترتبط بالحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.

ومن بين المؤسسات المستهدفة بنوك ومؤسسات مالية أخرى، منها بنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية.

وقال وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوتشين، في بيان: "نستهدف شبكة ضخمة من الشركات الوهمية والأفراد في إيران وتركيا لإحباط خطة استخدمها النظام الإيراني لنقل أموال تزيد قيمتها على المليار دولار بشكل غير مشروع".

وأضاف أن الحرس الثوري ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة مستمرون في محاولة التحايل على العقوبات لمساعدة الحكومة الإيرانية على تمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط





