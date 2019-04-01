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رئيس النواب يهنئ «السيسي» بذكرى الإسراء والمعراج

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

حسن علام- متابعات

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الغباشي

بعث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.
وقال عبد العال فى البرقية: "يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم بأسمى واسم أعضاء مجلس النواب بأسمى آيات التهنئة القلبية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المناسبة الطيبة والمعجزة التى أجراها الله سبحانه وتعالى لنبيه الأكرم وخاتم المرسلين، الذى أرسله هاديًا ومبشرًا ونذيرًا، وتأكيدًا لمسيرته، وتثبيتًا لفؤاده، بأن عرج به إلى السموات العلا حتى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، فتجاوز بذلك حدود الزمان والمكان، ورأى من آيات ربه الكبرى".

وأكد رئيس البرلمان، على أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة، يذكرنا بنموذج رائع يدفعنا ويحضنا على القيم النبيلة التى نستقيها من سيرة نبينا صلوات الله عليه، والسير على هداه، وتعمق فى نفوسنا الشعور بجلال ديننا السمح ونتوسم فيها معالم القدوة، والمثل لأجيالنا الصاعدة، وصولًا إلى غد أفضل، ومستقبل أكثر إشراقًا وأمنًا وسلامًا.

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