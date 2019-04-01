«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار غدا

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حماة الوطن

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على باقي الأنحاء نهاراً، شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون:

 القاهرة «13- 22»

الإسكندرية «11 – 18»

 قنا «13 – 25»

 الأقصر «13 – 26»

أسوان «14 – 26»


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