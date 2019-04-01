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لجنة لحل المشكلات "التنمية الصناعية" و"الجمارك"

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تسعى هيئة التنمية الصناعية إلى الاتفاق مع مصلحة الجمارك لتأسيس لجنة دائمة لحل مشاكل الصناع والمستثمرين.
وقال مجدي غازي، رئيس الهيئة إن اللجنة ستضم في عضويتها ممثلين عن الجهتين تجتمع أسبوعيا لدراسة وحل مشاكل الاستثمار الصناعي المتعلق باستيراد خطوط الإنتاج ومدخلات الصناعة.
وأضاف غازي أنه تم الاتفاق على الإفراج المؤقت بغرض التصنيع وإعادة التصدير وتطبيق الإعفاءات الجمركية والمزايا التفضيلية للصادرات والواردات الصناعية طبقا للاتفاقات التجارية الدولية.
وأوضح  أن اللجنة تختص بالنظر في الموضوعات المشتركة لدراستها ووضع الحلول لها واقتراح أية تعديلات مطلوبة على التعريفة الجمركية لتلافي أية إجراءات لها مردود سلبي على التنمية الصناعية


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