» البورصة تربح 4.9 مليار جنيه

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البورصة
البورصة

خالد الشرقاوي - متابعات

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صعدت مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الأثنين، أولى جلسات شهر أبريل، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.47% ملامسا 15 ألف نقطة، وسط مشتريات عربية وأجنبية فيما سجل رأسمال السوقي بقيمة 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.458 مليار جنيه. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 14954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2394 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 19020 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 684 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1739 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 482 نقطة.


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