"ميرك" الألمانية تطرح عرضًا للاستحواذ على "فيرسوم" الأمريكية

01 أبريل 2019 - 04:15 م





أعلنت شركة "ميرك" الألمانية للأدوية والكيماويات، أنها طرحت عرضًا للاستحواذ على شركة فيرسوم الأمريكية لأشباه الموصلات. وأوضحت أن عرض 48 دولارًا للسهم الواحد يجعل القيمة الإجمالية للشركة 6 مليارات دولار.

وتابعت ميرك أنه قياسًا إلى سعر الإغلاق لسهم فيرسوم، أمس الأول "الاثنين" فإن عرضها يمثل ارتفاعًا بنسبة 24% في قيمة السهم. وذكرت أن مدة العرض سارية حتى السابع من يونيو المقبل. وأشارت إلى إمكانية تمديد هذا الموعد، ولفتت إلى أنها حصلت على وعود تمويل للصفقة من قبل مصارف.





