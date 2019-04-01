"ميرك" الألمانية تطرح عرضًا للاستحواذ على "فيرسوم" الأمريكية

عصام الشربيني
أعلنت شركة "ميرك" الألمانية للأدوية والكيماويات، أنها طرحت عرضًا للاستحواذ على شركة فيرسوم الأمريكية لأشباه الموصلات. وأوضحت أن عرض 48 دولارًا للسهم الواحد يجعل القيمة الإجمالية للشركة 6 مليارات دولار.
وتابعت ميرك أنه قياسًا إلى سعر الإغلاق لسهم فيرسوم، أمس الأول "الاثنين" فإن عرضها يمثل ارتفاعًا بنسبة 24% في قيمة السهم. وذكرت أن مدة العرض سارية حتى السابع من يونيو المقبل. وأشارت إلى إمكانية تمديد هذا الموعد، ولفتت إلى أنها حصلت على وعود تمويل للصفقة من قبل مصارف.
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