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"ميرك" الألمانية تطرح عرضًا للاستحواذ على "فيرسوم" الأمريكية

مال وأعمال

شركة ميرك الالمانية للادوية
شركة ميرك الالمانية للادوية

عصام الشربيني

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أعلنت شركة "ميرك" الألمانية للأدوية والكيماويات،   أنها طرحت عرضًا للاستحواذ على شركة فيرسوم الأمريكية لأشباه الموصلات. وأوضحت أن عرض 48 دولارًا للسهم الواحد يجعل القيمة الإجمالية للشركة 6 مليارات دولار.
وتابعت ميرك أنه قياسًا إلى سعر الإغلاق لسهم فيرسوم، أمس الأول "الاثنين" فإن عرضها يمثل ارتفاعًا بنسبة 24% في قيمة السهم. وذكرت أن مدة العرض سارية حتى السابع من يونيو المقبل. وأشارت إلى إمكانية تمديد هذا الموعد، ولفتت إلى أنها حصلت على وعود تمويل للصفقة من قبل مصارف.


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