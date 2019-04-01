حقيقة تسريح المؤذنين بعد تعميم الأذان الموحد

01 أبريل 2019 - 04:14 م

قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إن ما تردد من أنباء تُفيد بتسريح وزارة الأوقاف المؤذنين ومُقيمى الشعائر بعد تعميم تجربة الآذان الموحد على كل المساجد خاصة بعد نجاحها فى 100 مسجد بالقاهرة، لا أساس له من الصحة.



