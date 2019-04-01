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"اي فينانس" تنتهي من ميكنة 4500 جهة حكومية

مال وأعمال

فيناننس
فينانس

عصام الشربيني

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انتهت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فينانس" من ميكنة 4500 جهة حكومية بالكامل ضمن المشروع القومي لميكنة المدفوعات الإلكترونية.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس الشركة، خلال مؤتمر صحفي، إن المرحلة الأولى من مشروع الميكنة تعمل الآن بشكل جيد وهى مرحلة الميكنة الحكومية، أى أن كل الجهات الحكومية تم ربطها بالكامل.
وأضاف أن الشركة استثمرت 400 مليون جنيه لتطوير مركز البطاقات خلال العام الماضى لعمل خط إنتاج الكروت اللاتلامسية، بهدف مواكبة التطور والتوسع خارجيا، موضحًا أن البنك المركزي أصدر قرارات بتعميم الكروت اللاتلامسية وهو ما خلق لنا سوقا داخليا أيضا لهذه الكروت.
وقال إن تكلفة الكارت التلامسى تزيد على الكارت العادى بحوالي 30%، لكنه أفضل، لافتا أيضا إلى أن الشركة استثمرت نحو 85 مليون جنيه فى شبكة التحصيل الإلكترونى منها نحو 1.7 مليون دولار فى الهارد وير والسوفت وير الخاص بالشبكة


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