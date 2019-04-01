  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:56 م
بحث متقدم
ستاد برج العرب

كلام نهائي.. مباراة الاتحاد والأهلي ببرج العرب وتعديل موعدها

عمر البشير

«البشير» يصدر قرارات جمهورية بتعيين وزراء جدد

الزمالك

إلغاء برنامج «الزمالك اليوم».. وإيقاف قناة الرافدين

الطيران الأمريكي

عطل مفاجئ يصيب شركات طيران أمريكية في وقت واحد

صلاح

الصحف الإنجليزية تحتفل بعودة «صلاح»

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلن مشاركتها في مسلسل عالمي.. حقيقة أم كذبة أبريل؟

وزارة التعليم

حقيقة إضافة سنة رابعة للثانوية العامة

سوريا

سوريا.. مقتل 334 مدنيا على يد النظام وحلفائه

الأرصاد

«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار غدا

بطاقة التموين

بدء المرحلة الثالثة لحذف غير المستحقين للدعم

"مون كابيتال" تخفض حصتها في "المصرية الكويتية" إلى 4.94%

مال وأعمال

القابضة المصرية الكويتية
القابضة المصرية الكويتية

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

وفد حكومي يزور "سول".. وبعثة تجارية إلى "موسكو"

#

اشتعال حريق في السفارة المصرية

#

حريق في السفارة المصرية بالجزائر

#

الإمارات تُسلم مصريًا للكويت مُتهما في أكبر قضية هزت الدولة


أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية أن  شركة مون كابتيال بارتنزر باعت نحو  800 ألف سهم من حصتها بالشركة بقيمة إجمالية 1.2 مليون دولار تقريبًا.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية ، أن نسبة مساهمة شركة مون كابيتال انخفصت بعد العملية إلى 4.94% من أسهم المصرية الكويتية، مقارنة بنحو 5.02% قبل العملية.
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.52 دولار، وتم التنفيذ بواسطة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ويبلغ رأسمال القابضة المصرية الكويتية 256.11 مليون دولار، موزعًا على 1.02 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.25 دولار


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي والخلافة.. أحلام الإسلاميين المؤجلة! (2/2)

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

شكراً.. ولكن

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تركيا تعلن مواصلة دعمها لفنزويلا
» اعترافات قاتل عشيق زوجته: حرقت عضوه التناسلي انتقامًا لشرفي
» بوتين ونتنياهو يبحثان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط
» إقبال كثيف على أكشاك التذاكر في أول أيام تطبيق الغرامات
» بالفيديو.. وفاة لاعب إماراتي متأثرًا بإصابته داخل الملعب
» الرياض تطلق سراح سعودي يحمل الجنسية القطرية
» نقل مباراة الاتحاد السكندري والأهلي إلى «المكس»
» الزراعة تنفي تفشي أمراض وبائية بين الماشية
» حازم إمام يدرس اعتزال العمل العام
» «التعليم» تعلن دراسة تخفيف مناهج الشهادة الإعدادية
» البورصة تربح 4.9 مليار جنيه

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:19 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك