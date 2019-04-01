"مون كابيتال" تخفض حصتها في "المصرية الكويتية" إلى 4.94%

01 أبريل 2019 - 04:02 م



أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية أن شركة مون كابتيال بارتنزر باعت نحو 800 ألف سهم من حصتها بالشركة بقيمة إجمالية 1.2 مليون دولار تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية ، أن نسبة مساهمة شركة مون كابيتال انخفصت بعد العملية إلى 4.94% من أسهم المصرية الكويتية، مقارنة بنحو 5.02% قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.52 دولار، وتم التنفيذ بواسطة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال القابضة المصرية الكويتية 256.11 مليون دولار، موزعًا على 1.02 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.25 دولار





