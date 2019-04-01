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"الشرقية للدخان" تستهدف استثمارات بـ1.14 مليار جنيه

مال وأعمال

الشرقية للدخان
الشركة الشرقية للدخان

عصام الشربيني

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تستهدف الشركة الشرقية  للدخان  إيسترن كومباني استثمارات بقيمة 1.14 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020، مقابل استثمارات مستهدفة بقيمة 1.24 مليار جنيه في العام المالي الجاري، وفقا للموازنة التخطيطية للشركة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية ، إنها تستهدف مشروعات بقيمة 25 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل مشروعات مستهدفة بقيمة 50 مليون جنيه بالعام المالي الجاري.
وبحسب الموازنة الاستثمارية للشركة، تستهدف عمليات إحلال وتجديد بقيمة 1.11 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بالإضافة إلى استكمال مشروعات بقيمة 51.8 مليون جنيه.
وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بنحو 3.8 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 3.25 مليار جنيه متوقع تحقيقها خلال العام المالي الجاري، وتعتزم أن يؤول للخزانة العامة نحو 67.8 مليار جنيه خلال 2019-2020، مقابل


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