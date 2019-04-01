القلعة تورد 51 ألف طن وقود لـ"هيئة البترول"

01 أبريل 2019 - 03:45 م



أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية أنها وردت 51 ألف طن وقود ومواد بترولية للهيئة العامة المصرية للبترول منذ بدء التشغيل التجريبى لوحدتى الديزل والنافتا بمشروع المصرية للتكرير.



وأضافت، فى بيان للبورصة المصرية ، إنها قامت وردت 36873 طنا من الديزل و5800 طن من النافتا منخفضة الكبريت و9115 طنا من البنزين عالي الأوكتين المطابقة لأعلى المواصفات العالمية للهيئة المصرية العامة للبترول، منذ بدء التشغيل التجريبي لوحدتي إنتاج الديزل و النافتا.



وتابعت الشركة أنها تتوقع الانتهاء من التشغيل التجريبي لكل وحدات المشروع بنهاية الربع الثاني من هذا العام.





