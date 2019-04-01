» المركزى: ارتفاع الصادرات المصرية لـ14.3 مليار دولار

01 أبريل 2019 - 03:41 م

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن الصادرات المصرية إلى دول العالم ارتفعت إلى 14.3 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الحالية 2018 – 2019، أى مدة 6 أشهر، مقارنة بـ 12.1 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام المالى قبل الماضى، بارتفاع قدره نحو 2.1 مليار دولار.

وتعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.