إحالة تعديلات "الثروة المعدنية" إلى "النواب" قريبا

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وزير البترول
طارق الملا

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اقتربت وزارة البترول من إنهاء تعديلات قانون الثروة المعدنية، وفقا لما قال طارق الملا وزير البترول، الذي أكد أن التعديلات ستصل إلى مجلس النواب قريبا، متضمنةً تطوير نظام التراخيص ودراسة النظام المالى والحوكمة والتسويق للفرص والمشروعات.

وأعلن "الملا"، خلال اللقاء الموسع الذى عقده مع العاملين بهيئة الثروة المعدنية بمقر "الهيئة" ، إطلاق برنامج تنمية وتطوير القدرات البشرية بقطاع الثروة المعدنية فى إطار المشروع الجارى تنفيذه حاليا على مرحلتين لتطوير هذا القطاع الحيوى، بالتعاون بين هيئة الثروة المعدنية وشركة إنبى واستشارى عالمى متخصص.

 ولفت إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير التعدين المتعلقة بإجراء دراسات تشخيصية للوضع الحالى للقطاع ووضع رؤية استراتيجية قابلة للتنفيذ، والبدء فى المرحلة الثانية للمشروع لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية من خلال 7 برامج رئيسية للانطلاق بقطاع التعدين، وتشمل بالإضافة إلى تنمية وتطوير الكوادر برامج لتطوير الأداء وزيادة الجاذبية الاستثمارية للنشاط التعديني.


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