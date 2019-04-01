» تسمم 20 تلميذًا تناولوا"لوليتا" في بني سويف

01 أبريل 2019 - 03:18 م

أصيب 20 تلميذا في مدرسة كوم الرمل بمركز إهناسيا غرب بني سويف، اليوم الإثنين، بتسمم غذائي إثر تناولهم "لوليتا"، من بائع متنقل.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى إهناسيا المركزي بوصول 20 تلميذًا مصابين بمغص معوي وإسهال وقيء واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم مثلجات فاسدة، وتم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة من خلال أخذ عينات من متحصلات المعدة للتلاميذ المصابين.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة، وتم التحفظ على بائع المثلجات، وحرر محضر بالواقعة.

وشدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بمحيط المدارس واتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر ضد المخالفين، ومنع وقوف الباعة الجائلين أو عربات البيع المتنقلة غير المرخصة أمام المدارس.

واستفسر المحافظ عن الوضع الصحي للتلاميذ، حيث أكد وكيل وزارة الصحة عبد الناصر حميدة، أن جميع الحالات تلقت كل أوجه الرعاية الطبية وحالتهم مستقرة، وسوف تخرج اليوم بعد الانتهاء من الإجراءات الوقائية، وتم التعامل معها على أنها "اشتباه في تسمم غذائي"، مما يستلزم إجراء فحوصات وعمل تحاليل شاملة، من خلال أخذ عينات من متحصلات المعدة للتلاميذ المصابين، وذلك لزيادة الاطمئنان على التلاميذ.

وأكد وكيل الوزارة، أن الفحوصات أثبتت أن الحالات عبارة عن تلبك معوي وليس تسمما غذائيا بسبب تناول مثلجات من عربة بيع خارج المدرسة.