» عامل يذبح زوجته ويسلم نفسه للأمن في الغربية

01 أبريل 2019 - 02:11 م

أمرت نيابة زفتى بالغربية بتجديد حبس المتهم بذبح زوجته بقرية كفر الديب التابعة لمدينة زفتى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وترجع أحداث الواقعة عندما أقدم بائع فاكهة شاب بذبح زوجته داخل منزلهما، ثم سلم نفسه لمركز شرطة زفتى.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية، يفيد بورود بلاغ من العقيد محمد شبل مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بقيام شاب يدعى "شاكر.أ.ل" يبلغ من العمر 28 عامًا، بائع فاكهة والمقيم بكفر الديب التابعة لمركز زفتى، بذبح زوجته وتدعى "ش.ر.ش" والمقيمة معه داخل منزله بقرية كفر الديب، مستخدمًا سلاح أبيض.

وتواصلت التحريات إلى أن المتهم قام بقتل المجني عليها مستخدمًا سلاح أبيض، ثم قام بالاتصال بوالدتها وإبلاغها بارتكابه الجريمة، ثم ذهب إلى مركز شرطة زفتى وتسليم نفسه، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتولى التحقيق.