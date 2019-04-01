» "العميد" يعلن قائمة سموحة استعدادًا للزمالك

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حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى
حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى

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أعلن حسام حسن المدير الفني لسموحة قائمة فريقه لمواجهة الزمالك المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين على استاد بتروسبورت.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل وأحمد الشيخ

خط الدفاع: السيد فريد و محمود منصور و كريم يحيى وأحمد صبحي

خط الوسط: إسلام صالح وأحمد حمص و محمود سامي وإيدي إيمومو ومحمود سيد وأحمد مصطفى وعمرو بركات وشيخ بامبا وأوميد اوكري و شريف رضا و محمد متولي كناريا.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي وديريك نسيبامبي وعمر حبشي


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