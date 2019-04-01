"الجبلاية" تعرض استاد السويس على الأهلى

01 أبريل 2019 - 01:11 م

عرض مسئولو اتحاد الكرة، على مجلس إدارة النادي الأهلي، ملعب السويس الجديد من أجل إقامة المباريات الأفريقية عليه الفترة المقبلة، كبديل لبرج العرب.

وتسبب برج العرب في العديد من الأزمات خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب أرضيته وهو ما ظهر في مباراة القمة 117 والتي انتهت سلبيًا بين الأهلي والزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي يوم 6 من شهر أبريل الجاري، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة الإياب يوم 13 من الشهر نفسه.