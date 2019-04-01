أبو شقة: نسعى لتأسيس دولة حديثة بنصوص دستورية

01 أبريل 2019 - 12:06 م

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه تم عقد 6 جلسات حوار مجتمعي، حول التعديلات الدستورية، ضمت كل الفئات، ومسجلة بالصوت والصورة بحضور الإعلام.

وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، على إبداء الجميع آرائهم حول التعديلات الدستورية سواء مؤيدة أو معارضة بكل شفافية ووضوح، متابعًا: «نؤسس دولة مصرية جديدة ولابد من نصوص دستورية تتماشى مع ما نخطط له».

وأوضح أن دستور2014 ليس دستورًا جديدًا، وإنما تعديل لدستور 2012، في ظل ظروف بالغة الخطورة مرت بها الدولة المصرية، بالتزامن مع انهيار الدول المجاورة، معقبًا: «هناك تعديلات لنصوص ضرورية تقتضي موائمات معينة».

وتابع: «صناعة الدساتير تحتاج لفنيات معينة، ولها آليات أخرى لأن الحرف الواحد يفرق في الصياغة، وعندما تزول الضرورة ويعود الاستقرار لا بد تعديل الدستور بما يتناسب مع الفترة الحالية والمخاطر الاقتصادية والأمنية».

وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قد بدأت عقد أولى جلسات الاستماع للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية الأسبوع الماضي.