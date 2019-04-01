» مقتل 4 مسلحين في اشتباكات مع قوات الأمن في كشمير

01 أبريل 2019 - 12:05 م

أعلن مسئولون هنود مقتل أربعة مسلحين في عملية نفذتها قوات الأمن واستهدفت متمردين في الجزء الخاضع لسيطرة الهند في كشمير.









وبدأت قوات الأمن عملية في منطقة بولواما جنوبي كشمير بعد تلقي معلومات عن وجود متمردين في المنطقة.









وقال المتحدث العسكري راجيش كاليا إن المسلحين بادروا بإطلاق النار ما دفع القوات للرد.









وأوضح المتحدث أن أربعة مسلحين قُتلوا في المواجهة، مضيفا أن المسلحين ينتمون إلى حركة "العسكر الطيبة"، ومقرها باكستان.









وتم نقل ثلاثة جنود مصابين إلى مستشفى قريب للعلاج.









وكثفت قوات الأمن الهندية من عملياتها في المنطقة بعد تفجير انتحاري وقع في 14 فبراير الماضي وأسفر عن مقتل40 من قوات شبه عسكرية في المنطقة.









وتتهم الهند جارتها باكستان بدعم المسلحين في كشمير، وهو اتهام تنفيه إسلام آباد.







