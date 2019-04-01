  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:11 م
بحث متقدم
الإعلامي سيد علي

سيد على لـ"رمضان وشيرين": "متربوش ومتعلموش"

صورة من الفيديو

سبب صادم وراء خطف طفل وربطه على قضبان السكك الحديدية

عكاشة

"عكاشة": المتطرفون يقتلون بحثًًا عن النساء فى الآخرة

بثينة كامل

بثينة كامل: الرجال دمروا الكوكب

لاسارتي

الأهلى يختتم استعداداته لـ "زعيم الثغر"

غادة والي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات اليوم

الجامعة العربية

الجامعة العربية: منعنا نقل 40 سفارة إلى القدس

ريهام سعيد-ارشيفية

ريهام سعيد لـ"الخشاب": "جوازك من سعد قصر عمرك"

مكة

بالفيديو.. "صلاح" يحتفل مع نجلته بهدفه في توتنهام

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

بريطانية تبحث عن أسباب وفاة والديها فى مصر

آخر الأخبار

انتحار
انتحار

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات بإيران

#

مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا الانهيارات الأرضية في إندونيسيا

#

بالأسماء.. ضحايا حادث "محطة مصر" داخل مشرحة زينهم

#

بالتفاصيل أسباب غلاء أسعار زراعة الأسنان

قالت ابنة السائحين البريطانيين، اللذين توفيا، في الغردقة العام الماضي، كيلي أورمير، إنها "لا تزال تبحث عن إجابات بشأن وفاة والديها، جون وسوزان، خلال إقامتهما في أحد الفنادق التابعة لشركة توماس كوك"، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقالت لصحيفة ذا صن: "مصر قد تكون رخيصة ولكن هناك سبب لذلك. لقد عوملت بشكل مروع بعد وفاة أمي وأبي"، وفق زعمها.

وتابعت: "لقد حاولوا إقناعي بأن سبب وفاة أمي كان كسور في القلب وموت والدي "إرادة الآلهة".

وكان قد فقدت "كيلي" والدها جون، 69 سنة، والأم سوزان، 63 عامًا، في غضون ساعات بعد انهيارهما في فندق شتيجنبرجر أكوا ماجيك في الغردقة.

كما فشلت محاولات الإنعاش التي قام بها الأطباء على والدها، ثم لحقته والدتها بعده بساعات.

وكشف تحقيق أجراه توماس كوك عن أن "سبب الوفاة بكتيريا إيكولاي المنتشرة في الفندق، بينما قالت كيلي إنها تعتقد أن والديها تسمما بشيء ما.

من جانبه، قال متحدث باسم توماس كوك إن "الشركة قد زودت الطبيب الشرعي بكل المعلومات التي تمكنت من جمعها من الفندق والسلطات المحلية"، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.

وأضاف أن "الشركة أوقفت بيع الفندق لأي من عملائها، من المملكة المتحدة وبقية أوروبا، إلى أجل غير مسمى".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "العميد" يعلن قائمة سموحة استعدادًا للزمالك
» "الهجرة" تكشف عن موعد افتتاح مؤسسة "مصر تستطيع"
» مقتل 4 مسلحين في اشتباكات مع قوات الأمن في كشمير
» "علام" يهنئ الرئيس بذكرى الإسراء والمعراج
» ارتفاع فى درجات الحرارة غدًا الثلاثاء
» تفحم شقة سكنية فى المطرية
» تعرف على أسعار تذاكر الطيران لـ"حج 2019"
» السرير فى المنام رفعة وعلو
» هل يجوز شرعًا المشاركة فى كذبة أبريل؟
» طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة بيراميدز وبتروجت
» ملك المغرب يكشف أسباب مقاطعته للقمم العربية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك