بثينة كامل: الرجال دمروا الكوكب

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قالت الإعلامية بثينة كامل، إن كل الدراسات الغربية أكدت أن المرأة أكثر استقامة من الرجل، فالرجال ظلوا لقرون يسيطرون على الكوكب، فأشعلوا الحروب به ودمروه. مضيفة: "اتركوه للنساء قليلًا ليحاولوا إعادة السلام والطمأنينة".

جاء ذلك خلال ندوة "نصف الدنيا بين الواقع والمأمول"، وذلك ضمن فعاليات اليوم السابع بمعرض الإسكندرية للكتاب، بحضور الإعلامية بثينة كامل، والدكتورة بهية شاهين المدير التنفيذي لمركز مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية، والسينارست غادة عبد العال، والدكتورة هدى بشير عميد كلية رياض الأطفال جامعة الإسكندرية، وقدمتها أميرة مجاهد.

وأشارت "كامل" إلى أن النساء ينظرن دائما للمستقبل، وكأمهات يعطين للأبناء كل الحب والرعاية بدون مقابل وليس لأنهم يحملون الاسم، فذلك جزء من الأمومة، أما الذكور يجنحون للتنافسية. موضحة: "كل منا لديه نماذج نسائية عظيمة لذلك نطالب طوال الوقت بالحقوق والتمكين، فوجودنا ليس رفاهية".

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