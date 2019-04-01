"شعراوى" يكشف تفاصيل مفاجأته للجمهور ببث الأمم الأفريقية

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متابعات حنان حمدتو

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أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريرًا بإشراف قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة حول متابعة استعدادات المحافظات لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم وظهور مصر بالصورة اللائقة، مشيرا الى أنه تم تشكيل لجان للمرور على المحافظات التي ستقام بها فعاليات البطولة وهى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس لمراجعة كل الاستعدادات والترتيبات اللازمة في عدة محاور أهمها المنشآت الرياضية والصحية والفندقية والثقافية والسياحية ومراجعة مستوى النظافة بتلك المحافظات والشوارع الرئيسية والمرافق العامة والطرق والإطفاء والمرور والساحات العامة وشاشات العرض والأنشطة الترفيهية والتسويقية واحتياجات المحافظات للظهور بالمظهر الحضارى اللائق بصورة مصر ومكانتها في القارة الأفريقية .

وأوضح الوزير أنه بالنسبة للمحافظات التي ستقام على أرضها فعاليات البطولة فإن الوزارة تتابع معها المنشآت والمشروعات التي لها علاقة بفعاليات البطولة وخطة نقل الجماهير من وإلى أماكن إقامة المباريات واستكمال العلامات الإرشادية الخاصة بأماكن فعاليات البطولة وإنشاء دورات مياه عمومية ثابتة ومتحركة للجمهور وتحديد الأماكن التي تصلح لإقامة معارض للشباب لعرض منتجاتهم خاصة المتعلقة بفعاليات البطولة والمنتجات البيئية للمحافظات.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع باقى المحافظات أيضًا لتحديد مواقع الأماكن والساحات التي تصلح لإقامة شاشات عرض مباريات البطولة بها، مؤكدًا استمرار عمل لجان قطاع التفتيش والزيارات الميدانية للقطاعات المسئولة بالوزارة حتى نهاية البطولة للوقوف على آخر المستجدات بصورة دائمة .

وقال الوزير إن تنظيم مثل هذه البطولات يكون فرصة للمحافظات التي تقام فيها المباريات لتطوير المناطق التي تتواجد بها فعاليات البطولة والتسويق الجيد لما تقوم به وشهدته الدولة المصرية، بالإضافة إلى تزامن ذلك أيضًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

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