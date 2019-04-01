سقوط عاطل بحوزته أسلحة نارية فى العمرانية

01 أبريل 2019 - 10:52 ص

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بحيازة 3 أسلحة نارية، وكمية من الذخيرة غير مرخصة بالعمرانية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لاستخدامها في أعمال البلطجة.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية، عن حيازة " أحمد. ن " 21 سنة عاطل لأسلحة نارية بدون ترخيص.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث، عن ضبطه بمحيط مسكنه مستقلا سيارة ملاكى مستأجرة وبحوزته بندقية آلية مطموسة الأرقام، وبندقية خرطوش وطبنجة معدلة، و78 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد استخدامها فى أعمال البلطجة، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.