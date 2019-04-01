الأهلى يختتم استعداداته لـ "زعيم الثغر"

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يختتم فريق الأهلي استعداداته مساء اليوم، لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء غد الثلاثاء، بإستاد المكس في الدوري الممتاز.

ويشارك في مران اليوم جميع اللاعبين الذين اصطحبهم الجهاز الفني للإسكندرية قبل مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك بـ48 ساعة ومعهم كريم نيدفيد الذى غاب للإيقاف.

وتضم قائمة الـ24 لاعبًا الذين اصطحبهم لاسارتي كلاً من: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير -علي معلول – أيمن أشرف – محمود وحيد - سعد سمير – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة- محمد هاني – أحمد فتحي – باسم علي -حسام عاشور – عمرو السولية – ناصر ماهر – رمضان صبحي – حسين الشحات -صالح جمعة – جيرالدو – محمد شريف -صلاح محسن – جونيور أجايي – وليد أزارو ومروان محسن.

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