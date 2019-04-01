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السرير فى المنام رفعة وعلو

تفسير الأحلام

سرير
سرير

عبدالحي العسكري

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رؤية السرير مناماً

التأويل..

إذا كان بلا فراش فهو سفر لما في اسمه من لفظ السير وقيل هو زوجة. ومن رأى أنه على سرير وعليه فراش فإنه ينال رفعة وعلواً وذكراً علي قوم منافقين في غفلة عن الدين، فإن لم يكن عليه فراش فإنه يسافر.

- والسرير وجميع ما ينام فوقه يدل على امرأة صاحب الرؤيا وعلى جميع معاشه. وقيل السرير يدل على ما يسر المرء به ويشرف من أجله. ويدل على كل مركوب من زوجة أو سفينة أو محمل، وربما دل على النعش لأنه سرير المنايا. ومن تكسر سريره في المنام أو تفكك تأليفه ذهب سلطانه إن كان ملكاً، وفارق زوجته إن كانت ناشزة أو ماتت إن كانت مريضة أو زوجها إن كان هو المريض أو سافر عنها أو هجرها. وقد يدل وجه السرير على الزوج ومؤخره على الزوجة وما يلي وجه السرير على الزوج وما يلي الرأس على الولد وما يلي الرجلين على الخادم والآنية.

- ومن رأى نفسه على سرير مجهول عليه فراش جلس مجلساً رفيعاً، وإن كان أعزباً تزوج، وإن كانت زوجته حاملاً ولدت غلاماً، وإن رأى أنه جالس على السرير ليس عليه فراش فإنه يسافر وإن كان مريضاً مات.

- ومن رأى أن سريره ينصب وكان مريضاً فإنه دليل على برئه من مرضه.
- ومن رأى أنه على سرير ومعه امرأة فهو معها في سرور ودعة.
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أرسل رؤياك نفسرها في الحال
للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك
أو اتصل على الرقم التالى 0106

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