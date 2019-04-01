» تعرف على أسعار تذاكر الطيران لـ"حج 2019"

01 أبريل 2019 - 10:39 ص

كشف مصدر مسئول في شركة مصر للطيران، عن الأسعار المتوقعة لتذاكر الحج لعام 2019/ 1440هـ، مؤكدًا ارتفاع الأسعار المخصصة لحجاج السياحة بنسبة 5% عن العام الماضي.

وقال المصدر لموقع "مصراوي" والذي فضل عدم ذكره اسمه، إن شركات الطيران تطرح أسعار التذاكر وفقًا لمدة البرنامج، لافتًا إلى استمرار تلقي شركات الطيران الطلبات من شركات السياحة لحجز السفر والعودة حتى منتصف شهر أبريل.

ونوه بأن أسعار تذاكر طيران حج السياحة، من المتوقع أن تبدأ من 15 أو 16 ألف جنيه وتختلف حسب السفر والعودة وليست مرتبطة بسعر معين، لافتًا إلى أن وصول سعر التذكرة خلال العام الماضي لـ29 ألف جنيه كان على عدد محدود من المقاعد لتشغيل آخر يوم سفر وأول يوم عودة، والحجز متأخرًا.

وتابع: "ومن المتوقع أن تصل سعر تذكرة الطيران لبرنامج السياحة الذي تصل مدته من 18 إلى 24 يومًا ما بين 16 إلى 17 ألف جنيه، بينما يصل سعر تذكرة الطيران لبرنامج الحج أقل من 18 يومًا لـ19 ألف جنيه".

وعن أسعار تذاكر "الجمعيات والقرعة"، قال المصدر، إن هناك ارتفاعًا في أسعار تذاكر الطيران لحج وزارة التضامن بزيادة 1300 جنيه عن العام الماضي لتكون بسعر 13.500 جنيه بدلًا من 12.200 جنيه، أما حج وزارة الدخلية من المتوقع أن يترواح ما بين 12 إلى 13 ألف جنيه.

ونوه إلى أن الاتفاع الكبير في أسعار التذاكر العام الماضي كان لها عدة أسباب منها فرض رسوم جديدة من المملكة العربية السعودية، وارتفاع في أسعار الوقود، والحجز في مرحلة السفر متأخرًا والعودة بعد الأيام الأولى من انتهاء موسم الحج، ومن الوارد أن يتم تثبيت السعر لهذا العام خاصة أن هناك انخفاضًا في الطلب عن العام الماضي ولم نشهد زيادة في الطلب فهذا ربما بدروه يثبت السعر على غرار العام الماضي.

وتابع: "الأسعار حتى الآن لم تصدر من مصر للطيران بشكل رسمي ولم تطرح لكن كلها تكهنات، والمقرر لها أن تصدر بعد شهر رمضان المقبل، ونحن الآن في مرحلة تلقي الطلبات من شركات السياحة لحجز تذاكر السفر على أن يلي ذلك وضع أسعار التذاكر وجدول تشغيل الرحلات ذهابا وعودة".

جدير بالذكر أن أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج السياحي العام الماضي بدأت الرحلات لبرنامج الحج الذي تصل مدته من 24 يوما فأكثر تصل إلى 15 ألف جنيه على أن يكون السفر (القاهرة/ جدة ـ جدة/ القاهرة)، وتصل إلى 15 ألف و300 جنيه في حال السفر (القاهرة/ جدة ـ المدينة المنورة/القاهرة)، وسعر تذكرة طيران برنامج الحج التي تصل مدته من 18 إلى 23 يوما وصلت 16 ألفا و800 جنيه، (القاهرة/جدة ـ جدة/ القاهرة)، بينما وصلت لـ17 ألف و100 جنيه (القاهرة/ جدة ـ المدينة المنورة/ القاهرة)، ووصل سعر تذكرة البرنامج أقل من 16 يوما إلى 18 ألف جنيه (القاهرة/ جدة ـ جدة/ القاهرة)، ووصلت إلى 18 ألفا و600 جنيه (القاهرة/ جدة ـ المدينة المنورة/ القاهرة).?