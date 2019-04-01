نجل الأم المثالية بـ"القاهرة" يوجه رسالة للرئيس

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قال الدكتور أحمد حسن، نجل الأم المثالية بالقاهرة، نوال جاد حسن عبد الرحيم، إن والدته ضحت كثيرًا لأجل أبنائها الثلاث بعد وفاة زوجها منذ 30 عامًا .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء أمس الأحد: "الحمد لله إن عندنا رئيس محترم زي السيسي " .

وتابع: "أنه بالرغم من وفاة الوالد وهي ما زالت حبلى بطفلها الثالث والظروف النفسية المفترض أن تعاني منها خلال فترة الحمل إلا أنهاء تماسكت من أجل أطفالها.

وأشار إلى أن والدته كانت تعمل معلمة وعكفت وحدها على تربيته وأشقائه حتى حصل كل منهم على مؤهل جامعي عالٍ، مشيرًا إلى تخرجه وشقيقته الكبرى في كلية الطب، بينما تخرج شقيقه الأصغر في الهندسة.

وشهد الرئيس السيسي، السبت الماضي احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة، بمركز المنارة، في التجمع الخامس؛ لتكريم عدد من النماذج الناجحة للسيدات في المجتمع المصري، والأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية .


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