"الأرصاد" تكشف الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

01 أبريل 2019 - 10:17 ص

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتحسن حالة الجو، خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات صحفية له: "سيشهد اليوم ارتفاعًا طفيفا فى درجات الحرارة، بمعدل درجة واحدة على كل الأنحاء، ويهدأ نشاط الرياح على محافظات الوجه البحرى والقاهرة، وتنشط نسبيا على الواحل الشمالية ومناطق من سيناء وشمال الصعيد مع استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضاف مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن بداية من اليوم الإثنين يبدأ ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، ومتوقع من غدٍ الثلاثاء أن تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، بينما تعاود الشبورة مرة أخرى فى الظهور من الصباح .

وكشف مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع يوم الأربعاء تنعدم فرص سقوط الأمطار على كل الأنحاء، وتواصل الشبورة المائية فى الظهور على الطرق فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.