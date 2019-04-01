25 قتيلًا و400 مصاب جراء العواصف والأمطار فى نيبال

01 أبريل 2019 - 10:09 ص

لقى 25 شخصًا على الأقل مصرعهم، إثر اجتياح عاصفة قوية مصحوبة بالأمطار الغزيرة للمناطق الواقعة جنوب نيبال.



وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن السلطات النيبالية دفعت بقوات من الجيش للمساعدة فى عمليات الإنقاذ، فيما أكد رئيس الوزراء النيبالى، خادجا براساد اولى، أن العواصف الممطرة أدت إلى إصابة نحو 400 شخص آخرين.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن أعداد الضحايا مرشح للزيادة، فيما تنتظر طائرات مروحية تحسن الأحوال الجوية لنقل المصابين من القرى المتضررة فى منطقة يارا على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب كاتمندو إلى المستشفيات نظرا لحلول الظلام.





وكان الجيش النيبالي قد أعلن 12 مارس الماضي، تحطم طائرة نقل قادمة من بنجلاديش كان على متنها 71 شخصًا، عند هبوطها في مطار العاصمة كاتمندو.





وقال متحدث باسم الجيش النيبالي في تصريحات لـ"رويترز"، إن طائرة نقل من بنجلاديش على متنها 71 شخصاً تحطمت عندما كانت تستعد للهبوط في مطار العاصمة النيبالية كاتمندو مما أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل.







