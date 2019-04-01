بتروجت يستضيف بيراميدز باستاد السويس

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بتروجت

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يستضيف فريق بتروجت نظيره بيراميدز على ستاد السويس، فى السابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري العام.

ويسعى محمد عودة المدير الفنى لبتروجت لتعويض خسارته من الأهلى برباعية لضمان مواصلة الانتفاضة التى حققها مع الفريق البترولى منذ توليه المسئولية للهروب من شبح الهبوط.

فيما طالب الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بخطف النقاط الثلاث بعد الغياب الطويل عن المسابقة خصوصًا فى ظل الصراع المشتعل على المربع الذهبى بين عدد كبير من الأندية.

ويحتل بتروجت المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 48 نقطة وما زال لديه مباراة مؤجلة.

 


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