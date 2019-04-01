الجامعة العربية: منعنا نقل 40 سفارة إلى القدس

01 أبريل 2019 - 09:43 ص

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن جهودا عربية مشتركة تبذل حاليا مع المجتمع الدولي لمنع أي دولة من أن تحذو حذو الولايات المتحدة في نقل سفارتها إلى مدينة القدس، مشيرا إلى أن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان باطل ولا يترتب عليه أي آثار قانونية، وأنه لولا الجهود العربية لكانت هناك أكثر من 40 دولة في غضون أشهر نقلت سفارتها إلى القدس، لكن فلسطين ليست وحيدة وتقف بجوارها كل الدول العربية، وحين تتوفر الإرادة السياسية للدول العربية يتحقق الكثير.



ووصف زكي، في تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الإثنين، الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان بالقرار الباطل، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكل دول العالم رفضته، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تنصب نفسها القائمة بأعمال القانوني الدولي.



وبشأن الملف اليمني، أوضح أن الجامعة العربية تنحاز للشرعية في اليمن بمنتهى الوضوح، وأن الجامعة تثمن جهود المبعوث الأممي لليمن على الرغم من تحفظها لعدم تنسيقه معها بخصوص هذا الملف، مشيرا إلى أن المليشيات الحوثية لم تنفذ اتفاق استكهولم وهناك انتكاسة لهذه الجهود الأممية، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى تسوية للملف اليمني.

