» شاهد.. أول ظهور لأحمد سعد بعد طلاق "الخشاب"

01 أبريل 2019 - 09:29 ص

نشر الفنان أحمد سعد، مجموعة صور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من حفل غنائى في طنطا وسط حضور عدد كبير من جمهوره وعلق عليها قائلًا: "بسم الله ما شاء الله.. أقوى حفل في طنطا".







وقدم سعد خلال الحفل، باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من كل محبيه، وعشاقه مثل "بتعاير، بحبك يا صاحبي، سألت نفسي كتير"، وغيرها من الأغاني.





يذكر أن هذا الحفل هو الأول لسعد بعد إعلان انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب.