ريهام سهيد لـ"الخشاب": "جوازك من سعد قصر عمرك"

01 أبريل 2019 - 09:24 ص

علقت الإعلامية ريهام سعيد، علي انفصال الفنانة سميه الخشاب، عن زوجها الفنان أحمد سعد قائلة: "في جوازات بتقصَّر العمر ورجالة بترجع لورا مش بتطلّع لقدام خالص، وفي جوازات بتعطل الحياة، بدل ما يديكي زقة لقدام يفضل ينكد عليكي ويبقى متغلّ منك وعلى طول بيترصد ليكي".





وأوضحت سعيد في برنامجها "صبايا الخير" إنها تلقَّت عددًا من الشكاوى الأسرية وعدم استقرار الحياة الزوجية، واستغلال الزوج لأسرته وأهله والتحكم فيهم، وترك الأهل يتحكمون في زوجته، مضيفة أن الزوجات تصبر على تلك الحياة المُهينة بسبب خوفهن من الانفصال وهدم الأُسر.



