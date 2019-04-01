"الطيران المدنى" تتفق مع شركة إماراتية لإنشاء قرية بضائع

01 أبريل 2019 - 09:12 ص

وضعت وزارة الطيران المدني برئاسة الفريق يونس المصري، خطة لتطوير وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في المطارات المصرية وفقًا للمعايير العالمية، حيث يمثل المطار الواجهة الأولى التي يراها المسافر سواء في الوصول أو السفر، وذلك ضمن المرحلة الأولى لحل المشكلات والمصاعب بالإمكانيات المتاحة.

ووقعت مصر للطيران، وفقًا لبيان للوزارة، على اتفاقية شراكة مع كل من شركة KMK Investment الإماراتية وشريكها الإستراتيجي شركة ‘Safe Ports Holding الأمريكية والمتخصصة في تأمين المطارات والموانئ البحرية بغرض إنشاء قرية بضائع لوجستية بمطار القاهرة الدولي، يأتى ذلك في إطار إستراتيچية التطوير التي تنتهجها وزارة الطيران المدنى برئاسة الفريق يونس المصرى.

وبموجب هذا التعاون الجديد، تقوم شركة KMK بتمويل وتصميم وإنشاء المشروع وهو قرية بضائع لوجيستية بمطار القاهرة الدولى فضلاً عن تشغيلها لهذه القرية والإشراف على مشروعات شركة مصر للطيران في مجال شحن البضائع والصادرات وغيرها، بالتعاون مع شركة Safe Ports Holdings ودورها التأمينى لهذا المشروع.