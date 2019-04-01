  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:01 ص
بحث متقدم
غادة والي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات اليوم

الجامعة العربية

الجامعة العربية: منعنا نقل 40 سفارة إلى القدس

ريهام سعيد-ارشيفية

ريهام سهيد لـ"الخشاب": "جوازك من سعد قصر عمرك"

مكة

بالفيديو.. "صلاح" يحتفل مع نجلته بهدفه في توتنهام

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

أرشيفية

مقاطع إباحية وكلبان و زوجة خائنة داخل شقة واحدة .. فماذا حدث؟

وزير الخارجية سامح شكري

أول رد من سامح شكري على انسحاب أمير قطر من قمة تونس

وزير التموين

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

حسام حسن

بالفيديو.. خناقة بين حسام حسن ومهاجم الزمالك

صلاح

"ملك مصر قاد ليفربول للفوز" .. هكذا تحدثت الصحف الإنجليزية عن صلاح

"الطيران المدنى" تتفق مع شركة إماراتية لإنشاء قرية بضائع

آخر الأخبار

الطيران الإماراتي
ارشيفية

متابعات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

شركة صينية لتركيب توربينات «سد النهضة»

#

نجوى كرم تتفوق على رانيا يوسف بفستان أكثر إثارة

#

الصين تتدخل لاستكمال بناء سد النهضة

#

"مصر للطيران" تعلن ضم 45 طائرة لأسطولها

وضعت وزارة الطيران المدني برئاسة الفريق يونس المصري، خطة لتطوير وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في المطارات المصرية وفقًا للمعايير العالمية، حيث يمثل المطار الواجهة الأولى التي يراها المسافر سواء في الوصول أو السفر، وذلك ضمن المرحلة الأولى لحل المشكلات والمصاعب بالإمكانيات المتاحة.

ووقعت مصر للطيران، وفقًا لبيان للوزارة، على اتفاقية شراكة مع كل من شركة KMK Investment الإماراتية وشريكها الإستراتيجي شركة ‘Safe Ports Holding الأمريكية والمتخصصة في تأمين المطارات والموانئ البحرية بغرض إنشاء قرية بضائع لوجستية بمطار القاهرة الدولي، يأتى ذلك في إطار إستراتيچية التطوير التي تنتهجها وزارة الطيران المدنى برئاسة الفريق يونس المصرى.

وبموجب هذا التعاون الجديد، تقوم شركة KMK بتمويل وتصميم وإنشاء المشروع وهو قرية بضائع لوجيستية بمطار القاهرة الدولى فضلاً عن تشغيلها لهذه القرية والإشراف على مشروعات شركة مصر للطيران في مجال شحن البضائع والصادرات وغيرها، بالتعاون مع شركة Safe Ports Holdings ودورها التأمينى لهذا المشروع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ملك المغرب يكشف أسباب مقاطعته للقمم العربية
» الأمطار والبرودة تسيطر علي طقس اليوم
» شاهد.. أول ظهور لأحمد سعد بعد طلاق "الخشاب"
» حقيقة انفصال "الفيشاوي" عن زوجته
» لاسارتي يدرس تجميد نجم الأهلي لفترة
» تلميح خطير من "العسيلي" بعد إعلانه تطليق زوجته
» مقتل مطرب شهير بطلق ناري .. وهذا آخر ما كتبه
» 8 لاعبين جدد قد يدفع بهم "لاسارتي" في مباراة الأهلي مع الاتحاد
» فنانة شهيرة: فكرت في الاعتزال لكن جوزي منعني
» تعليق ناري من ريهام سعيد على طلاق سمية الخشاب من أحمد سعد
» لن تصدق كيف نجت هذه السيدة من حادث قطار مخيف

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك