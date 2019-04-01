مغادرة 4 رحلات اليوم من مطار القاهرة لمعتمرين فلسطينيين

01 أبريل 2019 - 09:07 ص

تنطلق اليوم 4 رحلات جوية على متن طائرات مصر للطيران إلى الأراضي المقدسة، لنقل 960 معتمرًا فلسطينيًا لأداء مناسك العمرة.

وتمكنت الشركة الوطنية مصر للطيران من نقل 4100 معتمر فلسطيني إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة على متن 16 رحلة، وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطيني تقوم بموجبه بتسيير 56 رحلة جوية، لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.

وبدأت الشركة تسيير الرحلات الخاصة 4 مارس الجاري حتى 5 يونيو المقبل، بواقع 4 رحلات يوم الإثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز الإيرباص 330 - 200.