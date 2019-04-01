» الأمطار والبرودة تسيطر علي طقس اليوم

01 أبريل 2019 - 09:01 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة المتوقعة علي كافة الأنحاء خلال اليوم 1 أبريل.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.





كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-





الصغرى العظمى

القاهرة 12 19





شبين الكوم 13 19





طنطا 12 18





دمنهور 11 18





الإسكندرية 12 18





بلطيم 12 18





مطروح 10 17





السلوم 11 18





سيوة 09 21





بورسعيد 13 17





دمياط 12 18





الزقازيق 12 18





الإسماعيلية 11 20





السويس 12 19





العريش 11 18





رفح 12 18





رأس سدر 14 21





نخل 09 19





نويبع 17 21





طابا 12 18





كاترين 05 08





الطور 15 22





شرم الشيخ 17 24





الغردقة 17 26





مرسى علم 16 23





الفيوم 12 19





بني سويف 12 20





المنيا 10 21





أسيوط 12 21





سوهاج 12 22





قنا 12 22





الأقصر 12 23





أسوان 13 23





أبوسمبل 14 24





الوادي الجديد 10 23





شلاتين 19 25





أبو رماد 19 25





رأس حدربة 18 23





حلايب 18 22