تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

01 أبريل 2019 - 08:57 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين 1 أبريل.



وسجل سعر الدولار في بنك البركة اليوم

استقر سعر الدولار في بنك البركة اليوم الاثنين 1-4-2019، حيث سجل نحو 17.53 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك قناة السويس

واصل سعر الدولار استقراره في بنك قاة السويس مسجلا نحو 17.60 جنيه للشراء، و17.64 جنيه للبيع، بحسب اخر التحديثات الصادرة عن البنك.





سعر الدولار في المصرف المتحد

استقر سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الأثنين 1-4-2019 حيث سجل سعر الدولار نحو 17.58 جنيه للشراء، 17.63 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

ويواصل سعر الدولار استقراره في البنك العربي الافريقي مسجلا نحو 17.58 جنيه للشراء، و17.63 جنيه للبيع





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الاهلى المصري خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 1-4-2019، مسجلا 17.60 جنيه للشراء، و17.63جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك مصر

واصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر اليوم الاثنين مسجلا نحو 17.60 جنيه للشراء، 17.63 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الإسكندرية

حافظ سعر الدولار على استقراره خلال بداةي التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 1-4-2019 نحو 17.57 جنيه للشراء

17.63 جنيه للبيع





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولى نحو 17.59 جنيه للشراء، 17.63 جنيه للبيع وذلك خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم.





سعر الدولار اليوم الإثنين 1-4-2019.. العملة الأمريكية تبدأ تعاملات شهر أبريل على استقرار



