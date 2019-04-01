الكشف عن رواتب لاعبي ليفربول: ستصدم من الفارق بين صلاح وماني

01 أبريل 2019 - 08:57 ص

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن رواتب لاعبي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب فيه نجمنا محمد صلاح .



وبينّت الأرقام المنشورة نوعا من التفاوت الكبير في الرواتب التي يحصل عليها نجوم الفريق ، وبخاصة المتنافسين منهم مثل صلاح الذي أتى في المركز الأول وماني الذي أتى في المركز الـ13 من حيث حجم الراتب الأسبوعي.



وفيما يلي قائمة برواتب لاعبي ليفربول:





1. محمد صلاح – 200 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

2. روبيرتو فرمينو – 180 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

3. فيرجيل فان ديك – 150 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

4.أليسون بيكر – 120 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

5. جوردان هيندرسون – 120 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

6. جيمس ميلنر – 120 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

7. نابي كيتا – 120 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

8. دانيال ستوريدج – 120 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

9. فابينيو – 100 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

10. ديان لوفرين – 90 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

11. جورجينيو فينالدوم – 90 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

12. أليكس-أوكسليد تشامبرلين – 90 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

13. ساديو ماني – 90 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

14. شيردان شاكيري – 90 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

15. أندرو روبيرتسون – 80 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

16. جو جوميز – 75 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

17. جويل ماتيب – 70 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

18. ناثانيل كلاين – 70 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

19. آدم لالانا – 65 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

20. سيمون مينيوليه – 60 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

21. داني إنجز – 60 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

22. ترينت أليكساندر-أرنولد – 50 ألف جنيه إسترليني/أسبوع

23. ألبيرتو مورينو – 40 ألف جنيه إسترليني/أسبوع