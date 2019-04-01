الكشف عن رواتب لاعبي ليفربول: ستصدم من الفارق بين صلاح وماني

أحمد عادل شعبان
كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن رواتب لاعبي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب فيه نجمنا محمد صلاح .
وبينّت الأرقام المنشورة نوعا من التفاوت الكبير في الرواتب التي يحصل عليها نجوم الفريق ، وبخاصة المتنافسين منهم مثل صلاح الذي أتى في المركز الأول وماني الذي أتى في المركز الـ13 من حيث حجم الراتب الأسبوعي.
وفيما يلي قائمة برواتب لاعبي ليفربول:
1. محمد صلاح – 200 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
2. روبيرتو فرمينو – 180 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
3. فيرجيل فان ديك – 150 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
4.أليسون بيكر – 120 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
5. جوردان هيندرسون – 120 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
6. جيمس ميلنر – 120 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
7. نابي كيتا – 120 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
8. دانيال ستوريدج – 120 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
9. فابينيو – 100 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
10. ديان لوفرين – 90 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
11. جورجينيو فينالدوم – 90 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
12. أليكس-أوكسليد تشامبرلين – 90 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
13. ساديو ماني – 90 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
14. شيردان شاكيري – 90 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
15. أندرو روبيرتسون – 80 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
16. جو جوميز – 75 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
17. جويل ماتيب – 70 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
18. ناثانيل كلاين – 70 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
19. آدم لالانا – 65 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
20. سيمون مينيوليه – 60 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
21. داني إنجز – 60 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
22. ترينت أليكساندر-أرنولد – 50 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
23. ألبيرتو مورينو – 40 ألف جنيه إسترليني/أسبوع
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