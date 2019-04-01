» تلميح خطير من "العسيلي" بعد إعلانه تطليق زوجته

01 أبريل 2019 - 08:48 ص

ألمح المطرب محمود العسيلي إلى الأسباب الحقيقية لانفصاله عن زوجته ، وذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر".



وقال "العسيلي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : عمر ما كان البحث عن السعادة الشخصية نوع من الأنانية .. بالعكس الإنسان لما يكون سعيد بيعرف يخلي كل اللي حوليه مبسوطين .. اوعى تكون الشمعة التي تحترق من اجل الآخرين عشان هتحترق و هتدوب لحد ما هتترمي في اقرب سلة مهملات".



وكان العسيلي أعلن قبل أيام انفصاله عن زوجته بسبب عدم حصوله على السعادة ، مؤكدًا أنه لا يستطيع أن يعيش بشكل روتيني.



