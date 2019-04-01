» 8 لاعبين جدد قد يدفع بهم "لاسارتي" في مباراة الأهلي مع الاتحاد

01 أبريل 2019 - 07:57 ص

كشف مارتن لاسارتي - المدير الفني للنادي الأهلي - في حوار مع القناة الرسمية للنادي قبل أيام أنه سيقوم باتخاذ قرارات مهمة فيما يتعلق بعملية تدوير اللاعبين في الفريق خلال شهر إبريل .



ويلتقي الأهلي بالاتحاد السكندري يوم الثلاثاء القادم في منافسات الدوري العام ، ومن المتوقع أن يجري "لاسارتي" بعض التغييرات على قوام الفريق .



حيث من المحتمل أن يدفع بـ"علي لطفي" بدلا من محمد الشناوي الذي لعب عددًا من المباريات مصابًا وذلك للحفاظ عليه خلال المباريات الأفريقية.



كما قد يدفع بمحمود وحيد وياسر إبراهيم في خط الدفاع بدلا أيمن أشرف وعلي معلول الذي لم يحصل على راحة منذ أشهر يؤديها بكل قوة مع الفريق.



وقد يظهر الجوكر أحمد فتحي في الصورة سواء للمشاركة في مركز الظهير الأيمن أو في منتصف الملعب بعد غيابه عن المشاركة منذ عودته من الإصابة.



وتشير التوقعات إلى احتمالية إراحة عمرو السولية واستبداله بكريم نيدفيد أو العائد رامي ربيعة الذي لم يشارك مع الفريق منذ أشهر طويلة.



وكان لاسارتي قد أشار إلى أنه سيهتم بإعطاء حسين الشحات المزيد من المباريات الفترة المقبلة بعد إراحته لإزالة الضغوط من عليه حيث من المتوقع أن يظهر في مباراة الثلاثاء أمام الاتحاد.



نفس الأمر ينطبق على المغربي وليد أزارو الذي قد يشارك أساسيا مع المارد الأحمر المباراة المقبلة.



