  • الإثنين 01 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:04 ص
بحث متقدم
غادة والي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات اليوم

الجامعة العربية

الجامعة العربية: منعنا نقل 40 سفارة إلى القدس

ريهام سعيد-ارشيفية

ريهام سهيد لـ"الخشاب": "جوازك من سعد قصر عمرك"

مكة

بالفيديو.. "صلاح" يحتفل مع نجلته بهدفه في توتنهام

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

أرشيفية

مقاطع إباحية وكلبان و زوجة خائنة داخل شقة واحدة .. فماذا حدث؟

وزير الخارجية سامح شكري

أول رد من سامح شكري على انسحاب أمير قطر من قمة تونس

وزير التموين

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

حسام حسن

بالفيديو.. خناقة بين حسام حسن ومهاجم الزمالك

صلاح

"ملك مصر قاد ليفربول للفوز" .. هكذا تحدثت الصحف الإنجليزية عن صلاح

8 لاعبين جدد قد يدفع بهم "لاسارتي" في مباراة الأهلي مع الاتحاد

آخر الأخبار

لاسارتي
لاسارتي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

معسكر مغلق للاتحاد قبل مواجهة الأهلي

#

«لاسارتي»: الأمطار أثرت على أداء لاعبي الأهلي

#

شاهد .. نجم الأهلي يردد أغنية مسيئة للزمالك مع الجمهور

#

عقوبة قاسية من فيفا لـ"تشيلسي" لخرقه القانون

الاهلى

لاسارتي

كشف مارتن لاسارتي - المدير الفني للنادي الأهلي - في حوار مع القناة الرسمية للنادي قبل أيام أنه سيقوم باتخاذ قرارات مهمة فيما يتعلق بعملية تدوير اللاعبين في الفريق خلال شهر إبريل .

ويلتقي الأهلي بالاتحاد السكندري يوم الثلاثاء القادم في منافسات الدوري العام ، ومن المتوقع أن يجري "لاسارتي" بعض التغييرات على قوام الفريق .

حيث من المحتمل أن يدفع بـ"علي لطفي" بدلا من محمد الشناوي الذي لعب عددًا من المباريات مصابًا وذلك للحفاظ عليه خلال المباريات الأفريقية.

كما قد يدفع بمحمود وحيد وياسر إبراهيم في خط الدفاع بدلا أيمن أشرف وعلي معلول الذي لم يحصل على راحة منذ أشهر يؤديها بكل قوة مع الفريق.

وقد يظهر الجوكر أحمد فتحي في الصورة سواء للمشاركة في مركز الظهير الأيمن أو في منتصف الملعب بعد غيابه عن المشاركة منذ عودته من الإصابة.

وتشير التوقعات إلى احتمالية إراحة عمرو السولية واستبداله بكريم نيدفيد أو العائد رامي ربيعة الذي لم يشارك مع الفريق منذ أشهر طويلة.

وكان لاسارتي قد أشار إلى أنه سيهتم بإعطاء حسين الشحات المزيد من المباريات الفترة المقبلة بعد إراحته لإزالة الضغوط من عليه حيث من المتوقع أن يظهر في مباراة الثلاثاء أمام الاتحاد.

نفس الأمر ينطبق على المغربي وليد أزارو الذي قد يشارك أساسيا مع المارد الأحمر المباراة المقبلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

القرضاوي و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ملك المغرب يكشف أسباب مقاطعته للقمم العربية
» الأمطار والبرودة تسيطر علي طقس اليوم
» شاهد.. أول ظهور لأحمد سعد بعد طلاق "الخشاب"
» حقيقة انفصال "الفيشاوي" عن زوجته
» لاسارتي يدرس تجميد نجم الأهلي لفترة
» تلميح خطير من "العسيلي" بعد إعلانه تطليق زوجته
» مقتل مطرب شهير بطلق ناري .. وهذا آخر ما كتبه
» 8 لاعبين جدد قد يدفع بهم "لاسارتي" في مباراة الأهلي مع الاتحاد
» فنانة شهيرة: فكرت في الاعتزال لكن جوزي منعني
» تعليق ناري من ريهام سعيد على طلاق سمية الخشاب من أحمد سعد
» لن تصدق كيف نجت هذه السيدة من حادث قطار مخيف

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك