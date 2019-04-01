"ملك مصر قاد ليفربول للفوز" .. هكذا تحدثت الصحف الإنجليزية عن صلاح

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من حصد 3 نقاط غالية بعد فوزه المثير على فريق توتنهام بهدف قاتل في نهاية المباراة تسبب فيه نجمنا المصري محمد صلاح.
وكادت المباراة تنتهي بالتعادل بهدف لكل من الفريقين قبل أن يضع صلاح كرة رأسية لترتطم بقدم المدافع البلجيكي لتوتنهام توبي الدويرويلد ليحصد ليفربول الثلاث نقاط المهمة في صراعه مع مانشستر سيتي على لقب البرميرليج.
وأشادت الصحف الإنجليزية بما فعله "صلاح" ، وفيما يلي بعض ما قالته الصحافة في انجلترا عن "صلاح":
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