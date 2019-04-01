"ملك مصر قاد ليفربول للفوز" .. هكذا تحدثت الصحف الإنجليزية عن صلاح

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من حصد 3 نقاط غالية بعد فوزه المثير على فريق توتنهام بهدف قاتل في نهاية المباراة تسبب فيه نجمنا المصري محمد صلاح.



وكادت المباراة تنتهي بالتعادل بهدف لكل من الفريقين قبل أن يضع صلاح كرة رأسية لترتطم بقدم المدافع البلجيكي لتوتنهام توبي الدويرويلد ليحصد ليفربول الثلاث نقاط المهمة في صراعه مع مانشستر سيتي على لقب البرميرليج.



وأشادت الصحف الإنجليزية بما فعله "صلاح" ، وفيما يلي بعض ما قالته الصحافة في انجلترا عن "صلاح":





ديلي ميل





"صلاح يفرض على الدويرويلد الخطأ"





قالت الصحيفة إن النجم المصري محمد صلاح استطاع أن يفرض على توبي الدويرويلد مدافع توتنهام الخطأ بعدما سجل هدفًا في مرماه بالوقت القاتل.





وأضافت الصحيفة أن رأس صلاح ساهمت في حصول ليفربول على النقاط الثلاث بعدما كانت المباراة قريبة من الانتهاء بنتيجة التعادل (1-1).





ذا صن





"رأس صلاح"





ذكرت الصحيفة أن صلاح ساهم في حصول ليفربول على نقاط المباراة بعدما جعل مدافع توتنهام البلجيكي توبي الدويرويلد يسجل هدفًا في مرماه بالخطأ.





وأشارت الصحيفة إلى أن كرة صلاح في الدقائق الأخيرة جعلت ليفربول يحصد نقاط المباراة ليصبح في الريدز متصدرًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي والذي يمتلك مباراة مؤجلة.





ميرور





"صلاح يمنح ليفربول الفوز"





قالت الصحيفة إن رغم غياب محمد صلاح عن التسجيل مع ليفربول للمباراة السادسة على التوالي بالدوري الإنجليزي إلا أنه ساهم بفوز فريقه على توتنهام.





وأضافت الصحيفة أن "ملك مصر" تسبب في تسجيل المدافع البلجيكي الدويرويلد هدفًا في مرماه بالخطأ بعد رأسية من صلاح.





ديلي ستار





"غياب صلاح عن التهديف لم يمنع ليفربول من الفوز"





أوضحت الصحيفة أن رغم غياب صلاح عن التهديف مع ليفربول إلا أن لم يمنعه من مساعدة فريقه في تحقيق الفوز على حساب توتنهام.



