أغرب تعليق من "كلوب" على هدف "صلاح" في توتنهام

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صلاح

كلوب

عبر يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي - عن دهشته الشديدة من الهدف الذي أحرزه النجم المصري محمد صلاح في شباك توتنهام .

وقال "كلوب" في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا أعرف كيف سجل صلاح الهدف .. لقد كنت هادئًا ، ولم أرَ سوى الكرة الرأسية من صلاح .. لا أعرف ماذا حدث بعد ذلك لكني رأيت اللاعبين يحتفلون".

وأضاف: "في كل الأحوال كان علينا أن نفوز لأننا ننافس فريق من أفضل الفرق في العالم وهو مانشستر سيتي".

وفاز ليفربول على توتنهام بهدفين مقابل هدف ، حيث أحرز "صلاح" الهدف الثاني لليفربول في وقت قاتل وبطريقة غريبة بعد قيامه بلعب الكرة برأسه لترتطم في قدم مدافع توتنهام توبي ألدرفيريلد ثم تتخطى حارس السبيرز لوريس.

وبهذا أصبح ليفربول في صدارة "البرميرليج" مؤقتًا لحين لعب مانشستر سيتي لمباراته القادمة.

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