» شاهد: ضبط سلاح ناري مع ثلاث فتيات بالسعودية

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تنفيذ 1109 أحكام قضائية في حملة أمنية

ضبت شرطة الرياض بالمملكة العربية السعودية، سلاح ناري مع ثلاث مقيمات أجنبيات، في حادثة تعد الأولى من نوعها.
وحاولت العمالة المخالفة النسائية التخلص من السلاح الناري من النافذة، لحظة إحساسهن بتواجد الحملة الأمنية.
وتمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على عدد من العمالة المخالفة من بينهم نساء، وتم العثور على مسدس بعد محاولتهن إخفائه.

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