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بالفيديو.. خناقة بين حسام حسن ومهاجم الزمالك

الرياضة

حسام حسن
حسام حسن

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أكد الإعلامي هاني حتحوت،على نشوب مشاجرة بين مهاجم الزمالك السابق وسموحة الحالي باسم مرسي، والمدير الفني للفريق السكندري، حسام حسن، وأن النادي قرر إيقاف اللاعب، حتى نهاية الموسم.
وأضاف حتحوت خلال تقديم برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد، قائلًا: «نشبت اليوم مشادة بين باسم مرسي، لاعب فريق سموحة، والمدير الفني حسام حسن، بسبب غضب اللاعب لعدم المشاركة، والتغييرات في بعض الأمور، ما ترتب عليه إيقاف اللاعب حتى نهاية الموسم».
بينما أوضح مصدر أن خناقة حسام حسن مع باسم مرسي نشبت بعدما حاول المدير الفني تعنيف اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق الفوز علي الزمالك، مؤكدًا أن الأبيض تصدر الدورى بالصدفة ومستواه متواضع، حسب اليوم السابع، وهو ما رفضه باسم مرسي، ليدخل في مشادة مع حسام حسن، ليقرر النادى إيقاف اللاعب".
وفي سياق أخر تقدم نادي سموحة بشكوى ضد حكم مباراته أمام وادي دجلة والتي شهدت ظلم تحكيمي واضح ضد النادي السكندري، ويقبع "الموج الأزرق" في المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة فقط، وهو من الأندية المرشحه للهبوط لدوري الدرجة الثانية.


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