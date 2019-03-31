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البورصة تربح 66.8 مليار جنيه في الربع الأول من 2019

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المصريون ووكالات

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ربحت البورصة المصرية 66.8 مليار جنيه في رأسمالها السوقي في الربع الأول من 2019، وبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة في البورصة 816.5 مليار جنيه، مقابل 749.7 مليار جنيه عند بداية العام الجاري، بارتفاع 8.91%.
ذكر التقرير ربع السنوي الصادر عن البورصة أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية تباينت خلال هذه الفترة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 13.06%، ليبلغ مستوى 14737.88 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.29%، ليغلق تعاملات الربع الأول عند 684.89 نقطة، وسجل مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ارتفاعًا بنحو 11.53%، لينهي تعاملاته عند مستوى 2400.81 نقطة.
أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي قيمة التداولات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ 82.6 مليار جنيه من خلال تداول 15.551 مليون ورقة منفذة على 1.586 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 79.4 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 13.355 مليون ورقة منفذة على 1.508 ألف عملية خلال الربع الماضي.
نوه التقرير بأن سوق الأسهم استحوذ على 79.28% من إجمالي قيمة التداولات، فيما استحوذت السندات على 20.72%، واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 68.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على 21.2%، والعرب على 10%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
أشار التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 2134.4 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 79.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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